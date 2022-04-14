شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: «ماكرون» سيفوز على «لوبان» بحصوله على 55 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع للرأي بشأن نوايا التصويت، أن ايمانويل ماكرون سوف يهزم مرشحة حزب التجمع الوطني اليمينية مارين لوبان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبين استطلاع الرأي، الذي أجراه مركز اسبوس - سوبرا ستيريا لحساب إذاعة فرانس إنفو وصحيفة لوباريزيان، إلى أن ماكرون سوف يحصل على 55 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة للوبان.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن من بين أولئك الذين ساندوا المرشح اليساري الذي جاء في المركز الثالث جان لوك ميلينشون في الجولة الأولي للانتخابات، من المرجح أن يصوت 33% لصالح ماكرون في جولة الإعادة، فيما من المرجح أن يصوت 18% لصالح لوبان.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن من بين أولئك الذين ساندوا المرشح اليميني المتطرف الذي جاء رابعا إيريك زيمور، في الجولة الأولى للانتخابات، من المرجح أن يصوت 78%لصالح لوبان ، فيما من المرجح أن يصوت 9%لصالح ماكرون.

واستطلع معهد ابسوس سوبرا ستيريا آراء 1692شخصا بالغا عبر الإنترنت في الفترة من 12إلى 14نيسان /أبريل الجاري. ويبلغ هامش الخطأ 3ر3 نقاط،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.