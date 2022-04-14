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وكالة الأنباء الأوكرانية: البرلمان يصنف روسيا كدولة إرهابية

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الدمام - شريف احمد - حظر البرلمان الأوكراني الرموز التي استخدمها الجيش الروسي في الحرب ضد أوكرانيا ، والدعاية للنظام الشمولي النازي الجديد ، وكذلك اعترف بروسيا كدولة إرهابية.

كان القانون ذو الصلة رقم 7214 ، "بشأن حظر الدعاية للنظام الاستبدادي للنازيين الجدد الروسي ، وعدوان روسيا على أوكرانيا كدولة إرهابية ، والرموز التي استخدمتها القوات المسلحة الروسية والوحدات العسكرية الأخرى في الحرب ضد أوكرانيا" ، أقرها البرلمان في 14 أبريل 2022 .

وفقًا لمشروع القانون ، سيتم التعرف على الحرفين "Z" و "V" كرموز لغزو روسيا لأوكرانيا ، عندما يفي استخدامهما بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم الاعتراف بروسيا كدولة إرهابية ، يهدف نظامها السياسي إلى الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني ، والتدمير المادي والقتل الجماعي للمواطنين الأوكرانيين ، وارتكاب جرائم دولية ضد المدنيين ، واستخدام الأساليب المحظورة لشن الحرب ، وتدمير المدنيين. ومرافق البنية التحتية الحيوية ، مما يؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية مصطنعة في مناطق معينة من أوكرانيا كأحد أهدافها.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تحديث تعريف "النشاط الإرهابي" في قانون أوكرانيا "بشأن مكافحة الإرهاب" مع دعاية النظام الشمولي النازي الجديد الروسي.

والجدير بالذكر أنه في 24 فبراير 2022 ، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا ، مما أدى إلى اندلاع حرب. تقوم القوات الروسية بقصف وتدمير منشآت البنية التحتية الرئيسية ، وشن ضربات صاروخية وجوية على المدن والقرى الأوكرانية ، وتعذيب وقتل المدنيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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