بوتين يدعو إلى توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، في ظل الأزمة الناجمة عن غزو أوكرانيا، متهماً الأوروبيين بـ«زعزعة السوق» عبر السعي إلى الاستغناء عن المحروقات الروسية.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي مخصص لقطاع الطاقة في ظل العقوبات الدولية «سننطلق من مبدأ مفاده أن الكميات المسلمة إلى الغرب ستنخفض في المستقبل»، مشيراً «لا بد إذن من إعادة توجيه صادراتنا نحو أسواق الجنوب والشرق التي تشهد نموًا سريعًا».