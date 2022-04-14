14 أبريل , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، في ظل الأزمة الناجمة عن غزو أوكرانيا، متهماً الأوروبيين بـ«زعزعة السوق» عبر السعي إلى الاستغناء عن المحروقات الروسية.
وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي مخصص لقطاع الطاقة في ظل العقوبات الدولية «سننطلق من مبدأ مفاده أن الكميات المسلمة إلى الغرب ستنخفض في المستقبل»، مشيراً «لا بد إذن من إعادة توجيه صادراتنا نحو أسواق الجنوب والشرق التي تشهد نموًا سريعًا».
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يدعو إلى توجيه صادرات الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.