غوتيريش: الهدنة في أوكرانيا ليست ممكنة حالياً

نيويورك: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية في أوكرانيا ليس ممكناً في الوقت الحالي على ما يبدو.

وأرسل غوتيريش مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة لبحث ما إذا كان من الممكن الاتفاق على هدنة إنسانية.

وكان غوتيريش، دعا خلال الأيام الماضية إلى "وقف فوري للقتال وهدنة إنسانية في أوكرانيا للسماح بمفاوضات سياسية جادة والتوصل إلى اتفاق سلام يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وقال: "أناشد بقوة أطراف هذا الصراع والمجتمع الدولي ككل، للعمل معنا من أجل السلام والتضامن مع شعب أوكرانيا وفي كل أنحاء العالم".