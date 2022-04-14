لبنان توافق على هدم صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

وقال مكاري في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إنه "تمت الموافقة على توصيات اللجنة المكلفة بموضوع الاهراءات (صوامع القمح) وتم تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هدم اهراءات القمح في المرفأ وتكليف وزارة الثقافة إقامة نصب تذكاري في المكان".ويرفض أهالي الضحايا والناجون من انفجار المرفأ قرار الحكومة بهدم صوامع الحبوب، باعتبار أنها "دليل على الجريمة ورمز لمأساة الشعب".

يذكر أن الانفجار أودى بحياة 218 شخصا وأكثر من 7500 جريح، وخسائر كبيرة بمباني العاصمة اللبنانية.