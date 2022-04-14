شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنشر إنفوجراف بعنوان "الدولة المصرية وتمكين الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، الدولة المصرية وتمكين الشباب محافظين ونواب محافظين، جاء فيه أن هناك 23 نائب محافظ و 2 محافظين وأن 9 من سيدات مصر فى منصب نائب محافظ بواقع 30 ٪.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قد رصدت فى إنفوجراف من قبل، التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، جاء فيه أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأوضح الإنفوجراف، أن الوحدات المحلية يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشائها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها والغائها على النحو التالى:

- المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية

- المراكز والمدن والأحياء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى

- القرى : بقرار من المحافظ "بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز، وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة.