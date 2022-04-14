شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا "ستنشر أسلحة نووية" قرب فنلندا والسويد إذا انضمّتا إلى الناتو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

حذّر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، من أن روسيا ستنشر أسلحة نووية قرب دول البلطيق والدول الاسكندنافية في حال قرّرت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وجاء في منشور للرئيس الروسي السابق (2008-2012) ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي على تلغرام، أنه في حال انضم البلدان إلى الحلف الأطلسي فإن هذا الأمر سيزيد بأكثر من الضعف طول الحدود البرية لروسيا مع دول حلف شمال الأطلسي.

وتابع: ”من الطبيعي أن يتعين علينا تعزيز حدودنا“.