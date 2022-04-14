رسميًا.. صحة سوهاج تعلن خلو المستشفيات من مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، عدم وجود أي مريض كورونا بأقسام العناية المركزة المخصصة لهم بمستشفيات المحافظة.

وأوضح المركز الإعلامي لمحافظة سوهاج في بيان له خروج آخر حالة مسجلة بتلك الأقسام، أمس الأربعاء، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على لقاح كورونا للحفاظ على تلك المكتسبات.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى استقرار الوضع الصحي بالمحافظة، لافتًة إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تكون فيها أقسام العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا بلا مصابين، منذ بداية عمل تلك الأقسام واستقبالها للمرضى المصابين بالفيروس.

وشددت "حامد" على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات؛ لضمان استمرار ذلك الاستقرار الكبير للوضع الوبائي، مضيفًة أن مديرية الصحة بسوهاج تنفذ حملة مكبرة بالميادين ودور العبادة، والأسواق للتوعية والتثقيف الصحي وإرشاد المواطنين بطرق الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.