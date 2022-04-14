موسكو: اكتشاف مسيرات مجهزة لرش مواد بيولوجية جنوبي أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتشاف طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأعرب قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، أثناء إحاطة قدمها اليوم الخميس ونقلتها قناة "آر تي عربية" عن قلق موسكو إزاء عثور الوحدات الاستخباراتية لقواتها المسلحة في التاسع من مارس، في أراضي مقاطعة خيرسون، على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش.

وأضاف كيريلوف: "وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع، يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة".

وذكّر كيريلوف أن وزارة الدفاع الروسية سبق أن كشفت وثائق تنص على منح براءة اختراع في الولايات المتحدة لجهاز خاص بنقل ورش مواد بيولوجية، وتقديم السلطات الأوكرانية طلبا إلى شركة "بيرقدار" التركية بشأن إمكانية تزويد طائراتها المسيرة بأجهزة رش.

واختتم كيريلوف إحاطته اليوم بالقول إن وزارة الدفاع الروسية "تواصل تحليل الوثائق التي تدل على ارتكاب الإدارة الأمريكية ونظام كييف جرائم في أراضي أوكرانيا".