صور.. إفطار جماعي ودورات رمضانية في مناجم فوسفات الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول، إفطارا جماعيا للعاملين بمناجم الشركة بمنطقة فوسفات "أبو طرطور" في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بحضور رئيس الشركة وقياداتها.

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، في تصريح له، اليوم الخميس، إنه جرى تنظيم مائدة إفطار جماعي لجميع العاملين بالشركة في إطار التواصل المجتمعي الفعال مع جميع العمال بكافة مستوياتهم الوظيفية والتلاحم معهم بمواقع العمل بما يخلق بيئة ومناخ عمل تشجع العامل على المزيد من الإنتاج والعمل بإخلاص.

وأضاف عبد العظيم، أن الشركة نظمت دورة رمضانية في لعبة كرة القدم بين موظفي الشركة وجرى تكريم الفائزين بها من الفرق المشاركة بالمشروع وتوزيع هدايا عينية وشهادات تقدير لهم تشجيعا على ممارسة الرياضة بين عمال الشركة.

ولفت عبد العظيم، أنه منذ تولى المسئولية والشركة حريصة على رفع مستوى العاملين في كافة الجوانب المادية والمعنوية خلال عام 2021، حيث جرى تنفيذ عدد من الإجراءات منها تطوير الهيكلة الإدارية للشركة حيث جرى تطوير الهيكل الإداري طبقاً لأحدث معايير نظم الإدارة الحديثة، وبالتالي تمت معالجة معظم المشكلات المتراكمة إدارياً وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة ومراعاة البعد الاجتماعي والنفسي لكافة العاملين.

حضر الإفطار الجماعي فعاليات الدورات الرمضانية كل من طارق امام مساعد رئيس الشركة للعقود وتنمية الاعمال، لواء أركان حرب عماد العطار مستشار الشركة للعلاقات العامة والحكومية، المهندس محمد عبد الجليل، مساعد رئيس الشركة لموقع الوادي الجديد، و أشرف شحاتة، رئيس النقابة بالشركة، والمهندس ثروت حجاب، ومصطفى فؤاد، مدير موقع الشركة في الوادي الجديد.