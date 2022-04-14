بحضور المحافظ.. مؤتمر لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح في الأقصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حضور فعاليات المؤتمر الذي أقيم بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر، تحت شعار توريد محصول القمح واجب وطني، لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح، وذلك بحضور ممثلي مديريات الزراعة والتموين ومطاحن مصر العليا والبنك الزراعي ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية والمزارعين من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، خلال المؤتمر، على أن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

كما قام مسئولي مديريات التموين ومطاحن مصر العليا والزراعة خلال المؤتمر، بشرح آليات التوريد هذا العام التي تتضمن توريد حد أدنى 12 أردب عن كل فدان، وشرح آليات عمل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين، حيث ستفتح الجمعيات التعاونية أبوابها لتكون نقاط تجميع للتسهيل على المزارعين في المناطق البعيدة بمراكز المحافظة، على أن تتولى كل جمعية أعمال التوريد إلى المطحن.

كما تم شرح المزايا التي قررتها القيادة السياسية بزيادة 50 جنيه لكل أردب "150 كيلو" كحافز توريد بالإضافة الى 15 جنيه لكل أردب حافز تسويق، مع التزام جهات التسويق "شركة مطاحن مصر العليا" بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردي الكميات المحددة بشكل فوري وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

ومن جانبهم أكد المزارعون المشاركون في المؤتمر، على التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالي باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تلك الأزمة العالمية.