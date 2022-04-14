وفد إماراتي يشارك للمرة الأولى في مسيرة "الهولوكوست" ببولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

ينضم وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، للمرة الأولى، إلى "مسيرة الأحياء" في بولندا.

ويشارك في المسيرة المقررة يوم 28 أبريل الجاري نحو عشرة 10 آلاف شاب يهودي، يأتون كل عام من أنحاء العالم، ويسيرون على طريق طوله ثلاثة كيلومترات، من أوشفيتز وبيركيناو، وهما اثنان من أكبر معسكرات الاعتقال الألمانية خلال حقبة الرايخ الثالث (ألمانيا النازية).

وأعلن منظمو المسيرة اليوم الخميس، أن عضوين من الوفد الإماراتي سيشاركان في إشعال إحدى المشاعل الستة، لإحياء ذكرى ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم في المحرقة النازية (الهولوكوست)، في إطار المناسبة التذكارية.

وقال المنظمون إن أحمد عبيد المنصوري، مؤسس أول معرض تذكاري للهولوكوست في العالمين العربي والإسلامي.

يشار إلى أن المنصوري أسس متحفا في دبي لإحياء ذكرى المحرقة.