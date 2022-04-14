بعد تعرضها لحادث بالبحر الأسود.. البنتاجون: السفينة الروسية موسكفا لم تغرق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بعد الجدل الحاصل حول السفينة الحربية الروسية موسكفا، التي تعرضت على ما يبدو لحادث مريب في البحر الأسود، أكد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، أن السفينة طافية ولم تغرق، وذلك بحسب ما ذكره موقع الحدث.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن انفجارا واحداً على الأقل حدث في السفينة، لافتاً إلى عدم إمكانية تأكيد إصابتها بصاروخ.

كذلك، قال إن السفينة الحربية موسكفا مازالت طافية وتشق طريقها في البحر الأسود وتتوجه نحو سيفاستيبول لإصلاح الأضرار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن الطراد الذي يعد قائد أسطول البحر الأسود الروسي لم يغرق، مضيفة أن الانفجارات التي اندلعت على متنه أمس الأربعاء توقفت.