133 قتيلا في فيضانات الفلبين

ارتفعت حصيلة قتلى انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي إلى 133 شخصا على الأقل في الفلبين، حسب آخر أرقام رسمية نشرت اليوم، بعد العثور على مزيد من الجثث في قرى غمرتها الوحول، وما زال عشرات في عداد المفقودين بينما أجبرت العاصفة وهي الأقوى التي تضرب الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى مراكز إيواء بعد إجلائهم.

وفي إقليم ليتي (وسط) الأكثر تضررا دمّرت انزلاقات التربة المناطق الزراعية ومزارع الأسماك وجرفت منازل وأحدثت تغييرا في المشهد الطبيعي.

وتقول السلطات إن 42 شخصا على الأقل قضوا في انزلاقات تربة شهدتها ثلاث قرى في نطاق البلدية، وقضى شخص غرقا.

وسجّلت غالبية الوفيات في بيلار، وقد نُقل 28 جثة على الأقل في قارب إلى ساحة قريبة من مبنى الإدارة البلدية بعدما قطعت الانزلاقات الطرق المؤدية إلى المكان.

وكان سوء الأحوال الجوية وكثافة الوحول قد عقّد جهود الإنقاذ في بيلار حيث الأرض غير مستقرة، ويجري عناصر الإنقاذ عمليات بحث عن جثث ضحايا على طول الساحل بعدما جرفت تيارات المحيط بعضها مسافة كيلومترات.