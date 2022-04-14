فيديو.. محتجّة ترفع صورة لمارين لوبان مع بوتن في مؤتمرها الصحافي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 7:57 مساءً

نشرت صحيفة “ديلي ميل” مقطع فيديو يظهر امرأة وهي تُسحب على الأرض الى خارج القاعة حيث كانت المرشحة اليمينية للرئاسة الفرنسية مارين لوبان تعقد مؤتمرا صحافيا.

وقد سحب رجال الأمن الامرأة لأنها حملت لافتة عليها صورة للمرشحة الى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يشنّ غزوًا على الاراضي الاوكرانية منذ ٢٤ شباط.

وقد قاطعت المحتجّة الحدث المقام في باريس رافعةً صورة رئيسة الجبهة الوطنية تجمعها ببوتن الذي التقت به في العاصمة الروسية موسكو عام ٢٠١٧.

المرأة ثُبّتت فورًا على الأرض من قبل عناصر حماية لوبان، الذين سحبوها من قدميها ويديها الى خارج الغرفة.

وبعدما أخرجها عناصر الأمن الى الخارج،قالت المحتجة: ” أردنا فقط أن نظهر للعلن حقيقة أن مارين لوبان حليفة للديكتاتوريين، وان نذكّر بأنها شريك قوي لفلاديمير بوتن”.

وأضافت:” أردنا أن نذكّر أنه اذا وصلت المرشحة اليمينية للرئاسة، لن يكون لديها الموقف نفسه باتجاه أوكرانيا وروسيا. نحناج أن نتذكر مدى خطورة الجبهة الوطنية”.

وقد أُجبرت لوبان على ابعاد نفسها عن التعليقات الداعمة السابقة من بوتن وروسيا منذ الغزو الوحشي لأوكرانيا.

وقالت: ” قبل الحرب في اوكرانيا، اعتقدت حقيقةً أنّ من مصلحة فرنسا ان تجمعها روابط قريبة مع روسيا من جديد، وان نمنع روسيا من بناء حلف متين مع الصين”.

هذا وزارت السياسية المثيرة للجدل الكرملين عام ٢٠١٧ وأشادت برؤية بوتن الجديدة للعالم، كما قبلت قروضه لتمويل حزبها.