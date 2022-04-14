استطلاع: ماكرون يتفوق على لوبان في الانتخابات بفارق 10 نقاط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقع استطلاع رأي نشر الخميس، فوز الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية في فرنسا، بفارق 10 نقاط كاملة عن منافسته.

الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيبسوس، ونشرته على موقعها الإلكتروني، توقع حصول ماكرون على 55% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة 24 أبريل/نيسان الجاري.

فيما أظهر الاستطلاع حصد مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، على 45% من الأصوات.

وأجرت المؤسسة الاستطلاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على عينة تمثيلية تبلغ 1692 ناخبا بهامش خطأ بين 0.7 و2.4%.

وتوقع الاستطلاع ذاته، نسبة مشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تبلغ 72%,

لكن لا يزال عدد كبير من الناخبين لم يحددوا مواقفهم بعد، إذ أظهر الاستطلاع أن 49% من الناخبين الذين منحوا أصواتهم لمرشح اليسار الرديكالي جان لوك ميلانشون في الجولة الأولى، لم يحددوا موقفهم من مرشحي الجولة الثانية بعد.

فيما أكد 33% من ناخبي ميلانشون “حل ثالثا في الجولة الأولى”، منح أصواتهم لماكرون في الجولة الثانية، فيما قرر 18% انتخاب مرشحة اليمين المتطرف.

وحلّ إيمانويل ماكرون أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد الماضي، بحصوله على 27,85 % من الأصوات فيما جاءت لوبان في المركز الثاني بنسبة 23,15 % من الأصوات. وسيتواجه المرشحان في الدورة الثانية في 24 أبريل/نيسان الجاري.