المفوضية الأوروبية: دفع الغاز بالروبل الروسي انتهاك للعقوبات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت مذكرة داخلية للمفوضية الأوروبية إن قيام المشترين من الاتحاد الأوروبي بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي من شأنه أن يمثل خرقا لمنظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز عنها إذا لم تدفع بالعملة الروسية، في الوقت الذي يسعى فيه للانتقام بعد العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي مارس آذار، اقترحت موسكو أن يفتح مشترو منتجات الطاقة حسابات في بنك جازبروم، حيث يتم تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى روبل.

قالت المذكرة الداخلية التي اطلعت عليها رويترز “هذه الآلية ستؤدي إلى انتهاك القيود الحالية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بروسيا وحكومتها والبنك المركزي في روسيا ووكلائهم”.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية في هولندا اليوم الخميس إن الحكومة الهولندية ستصدر توجيهات للشركات بعدم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل استنادا إلى قرار المفوضية الأوروبية.

والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها على استعداد لأن تدفع بالروبل الروسي.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات، للحكومة والبنك المركزي وشركة “غازبروم” بالتحويل إلى الروبل في ما يخص مدفوعات شحنات الغاز إلى الدول غير الصديقة بحلول 31 مارس/آذار الجاري.

وفي السابع من مارس/آذار الحالي صادقت الحكومة الروسية على قائمة البلدان غير الصديقة التي تشمل بلدانا مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، فضلا عن 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.