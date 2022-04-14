شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الألمانية تعلن عن «تهديد إرهابي خطير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى "تهديد إرهابي خطير"، وذلك بعد الإعلان عن تحقيقات في هجمات تفجيرية وعمليات اختطاف محتملة في البلاد.

وقالت فيزر في برلين اليوم الخميس: "التحقيقات ستكشف الهاوية"، لافتة إلى أن أعضاء حركة "مواطني الرايخ"، المسلحين ومن ينكرون وجود فيروس كورونا، المتطرفين، لديهم كراهية لا حدود لها للديمقراطية وللدولة وللأشخاص الذين يدافعون عن المجتمع.

يشار إلى أن أعضاء حركة "مواطني الرايخ " لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

وأضافت وزيرة الداخلية أن خطط اختطاف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ و"تخيلات الإطاحة" العنيفة تظهر نوعية جديدة من التهديد، وقالت: "سنتصدى لهذا التهديد من خلال جميع الإجراءات الدستورية".