شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية : توريد الغاز بالروبل يمثل خرقا للعقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مذكرة داخلية للمفوضية الأوروبية إن قيام المشترين من الاتحاد الأوروبي بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي من شأنه أن يمثل خرقا لمنظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز عنها إذا لم تدفع بالعملة الروسية، في الوقت الذي يسعى فيه للانتقام بعد العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي مارس، اقترحت موسكو أن يفتح مشترو منتجات الطاقة حسابات في بنك جازبروم، حيث يتم تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى روبل.

قالت المذكرة الداخلية "هذه الآلية ستؤدي إلى انتهاك القيود الحالية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بروسيا وحكومتها والبنك المركزي في روسيا ووكلائهم".

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية في هولندا اليوم الخميس إن الحكومة الهولندية ستصدر توجيهات للشركات بعدم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل استنادا إلى قرار المفوضية الأوروبية.