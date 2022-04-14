اليورو مستقر مع ترقب نتائج اجتماع المركزي الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفع اليورو قليلا اليوم الخميس قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتظر أن يحدد إطار عمل لإنهاء إجراءات التحفيز مما يمهد الطريق لأول رفع لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09030 دولار بحلول الساعة 1120 بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل مارس آذار أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعطي المركزي الأوروبي بعض الإشارات عن سياسته المقبلة مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية ووسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى حالة ركود.

ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 99.670 بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2020 عند 100.520 أمس الأربعاء مدعوما بارتفاع عائدات السندات الأمريكية هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في تسعة أيام أمام الدولار وبلغ 1.3132 دولار في أحدث تداول عليه مرتفعا 0.1 بالمئة.

وسجل الدولار أمس الأربعاء، ارتفاعا لأعلى مستوى في نحو عامين اليوم الأربعاء بينما غير اليورو المسار وتحول للارتفاع قبل اجتماع لتحديد السياسات النقدية للمركزي الأوروبي غدا الخميس.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.888 بعد أن صعد في وقت سابق من اليوم إلى 100.52 وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020. وارتفع الدولار ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الشهر وفي طريقه لتحقيق أكبر زيادة شهرية في تسعة أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.449 بالمئة، مع صعود اليورو 0.54 بالمئة إلى 1.0884 دولار.

وقال جوي مانيمبو كبير محللي السوق في (ويسترن يونيون بزنيس سلوشنز) في واشنطن “الدولار في صعود منذ أسابيع وأعتقد أن الفترة قبل اجتماع المركزي الأوروبي غدا توفر مبررا مريحا لسوق لجني بعض الأرباح من ارتفاعات الدولار”.