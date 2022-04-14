شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر سفن الخدمة في العالم مهددة بالغرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير إعلامية أن إحدى أكبر سفن الخدمة في العالم، سايبم 7000، تضررت بشدة قبالة ساحل النرويج.

وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية وصحيفة "في جي" اليوم الخميس، إن المياه تسربت في السفينة المزودة باثنين من الأوناش كل منهما قادر على رفع أوزان تصل إلى سبعة آلاف طن، وبالتالي تميل على جانبها.

وكان هناك 275 شخصا على متن السفينة وقت الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة ستافانجر غرب النرويج. وجرى إنقاذهم دون أن يمسهم أذى.

وقالت الشرطة إن السفينة الرافعة كانت راسية في خليج بيفيوردن في جنوب النرويج وأنه من المحتمل أن سلكا فولاذيا قد اهترأ. وأضافت أن دويا قويا سُمع وأن صندلا متصلا بالسفينة معرض للغرق رغم أن الوضع الإجمالي مستقر. وجرى نشر الغواصين وقوارب النجاة والمروحيات في إطار عملية الإنقاذ.