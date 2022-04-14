أوكرانيا: نريد أكبر عدد ممكن من الدول الضامنة

14 أبريل , 2022
كييف: قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك وهو مفاوض في محادثات السلام مع روسيا اليوم الخميس، في تصريحات بثها التلفزيون، إن أوكرانيا تريد أكبر عدد ممكن من الدول في دور الضامن الأمني لكن روسيا لا تريد زيادة العدد.
وفي 29 مارس (آذار) الماضي، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.
وعقب تلك الجولة، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيكسي، عن استعداد بلاده لإعلان حيادها كما طالبت موسكو، في تصريحات قد تؤدي إلى بعض التقدم في المفاوضات.
ولمح زيلينسكي إلى أن التسوية قد تكون ممكنة لـ "قضية دونباس المعقدة"، المنطقة المتنازع في شرق البلاد.
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