الكاظمي بذكرى الانفال: تدفعنا لبناء عراق يسوده السلام

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "تمرّ علينا الذكرى 34 لجريمة الأنفال ضد أبناء شعبنا الكردي، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، وفضحت ممارسات النظام الدكتاتوري".

وتابع، أن "هذه الذكرى تدفعنا للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السلام، ويتصدى لكل سلوك يهدف إلى إحياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية".