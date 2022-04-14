لبنان يهدم صوامع القمح التي هزها انفجار مرفأ بيروت.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تصريحات بثها التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت اليوم الخميس على هدم صوامع القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت في 2020، الذي أسفر عن مقتل 215 شخصاً على الأقل.



وقال مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إن القرار استند إلى "تقرير فني" خلص إلى أن من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفاً للغاية.

وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها نُصباً تذكارياً على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.

وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، معارضة من كبار المسؤولين السياسيين الذي رفضوا الخضوع لاستجواب من القاضي الذي يقود التحقيق.

وأعلن مكاري تكليف وزيري الداخلية والثقافة بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري "تخليداً لذكرى شهداء المرفأ".

ويقول المسؤولون إن لبنان بحاجة لسعة تخزين إضافية لمواجهة النقص العالمي في الحبوب بعد الحرب الروسية في أوكرانيا التي يستورد منها لبنان معظم احتياجاته من القمح.