شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم دورة تدريبية حول "صحافة المناخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة التدريب، عن تنظيم دورة تدريبية حول "صحافة المناخ"، لدعم قدرات الصحفيين في تغطية قمة المناخ التي تعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من المحاور الرئيسية من أبرزها: - فهم أساسيات علم المناخ ومصطلحاته الرئيسية. - طرق خلق أفكار التقارير والتحقيقات المرتبطة بتغير المناخ. - أساليب بناء القصة ومهارات التعامل مع البيانات. - مهارات استخدام المصادر المفتوحة للعثور على البيانات. - مهارات التحقق من المعلومات المرتبطة بتغير المناخ. - مهارات كتابة قصة مناخية بشكل جاذب للقراء. - أخلاقيات الصحافة البيئية وطرق إشراك الجمهور. - المهارات المطلوبة لتغطية قمة المناخ COP27 المقبلة في مصر.