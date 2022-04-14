شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة كبيرة فى المرتبات والدعم والمنح بالموازنة الجديدة.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا جديدا له تحت عنوان ("برلمانى" ينشر الصورة الإجمالية للموازنة الجديدة.. أكثر من تريليون جنيه حصيلة ضريبية و400 مليار للمرتبات.. و355 مليار للدعم والمنح). وتناول موقع "برلمانى" خلال التقرير الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والتي كشفت عن زيادات ضخمة فى مخصصات الأجور والمرتبات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. لقراءة التقرير كاملا

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