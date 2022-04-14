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زيادة كبيرة فى المرتبات والدعم والمنح بالموازنة الجديدة.. نقلا عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا جديدا له تحت عنوان ("برلمانى" ينشر الصورة الإجمالية للموازنة الجديدة.. أكثر من تريليون جنيه حصيلة ضريبية و400 مليار للمرتبات.. و355 مليار للدعم والمنح).

 

وتناول موقع "برلمانى" خلال التقرير الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والتي كشفت عن زيادات ضخمة فى مخصصات الأجور والمرتبات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

 

لقراءة التقرير كاملا

 


موقع برلماني

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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