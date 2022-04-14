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هل للجنين حقوق فى القانون؟ .. اعرف التفاصيل نقلا عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني " اختلفت أراء فقهاء الإسلام والقانون الوضعي في تحديد مفهوم الجنين سعة وضيقا، فيما اعتبر البعض بداية التخصيب هي بداية تحقق وصف الجنين بل هي بداية الحياة الإنسانية، في حين ذهب البعض الأخر إلى أن المرحلة الجنينية في حياة الانسان تبدأ بعد علوق البيضة المخصبة في جدار الرحم، وذهب فريق ثالث إلى أنها تبدأ بعد ولوج الروح في الجنين، ورافق ذلك توسع مفهوم الجنين أكثر من ذلك تماشيا مع التطورات العلمية في مجال الاغتصاب الصناعي.  

 

 

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موقع برلماني

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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