تحرير 37 محضرًا لمخابز مخالفة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، 37 محضرا لمخابز مخالفة.

وأفاد بيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم الخميس، فإن الوحدة المحلية لمركز العدوة، حركت حملات تموينية على المخابز البلدية، حرّرت 37 محضر للمخابز المخالفة؛ وذلك بسبب نقص الوزن، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية .