بالصور- محافظ أسوان وسفيرا فرنسا وبلجيكا يزورون مصابي حادث أتوبيس أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الخميس للمرة الثانية بزيارة المصابين بمستشفى أسوان الجامعى من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث طريق أبو سمبل أسوان، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة، مع باقى الفوج السياحي، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث وذلك بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكي بالقاهرة، والوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وأكد محافظ أسوان على أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية تم التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء إجراءات نقل الجثامين حيث جرى تكليف مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضا مسئولى الصحة والسياحة بمرافقتهم حتى سفرهم .

وأعرب سفراء فرنسا وبلجيكا عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسى لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، بجانب مواساته، وتقديم العزاء لأسر المتوفين، مشيدين بالتحرك السريع لمحافظ أسوان فى الساعات الأولى من وقوع الحادث ، وإشرافه الشخصي على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل العلاجي للمصابين، مع تقديم أوجه الرعاية النفسية ، وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم، وهو الذى لاقى ارتياح الفوج السياحى الفرنسي والبلجيكي .