محافظ المنيا يُكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأسواق لضبط الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

كلّف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، بالمتابعة الميدانية لمدي توافر السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وأفاد بيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم الخميس، أن أحمد راشد رئيس الوحدة المحلية لمركز سمالوط، تابع مدى توافر السلع الغذائية بمعرض "أهلًا رمضان" بالإضافة لوجود قسم خاص لبيع الخضروات بأسعار تنافسية، وذلك للقضاء على محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وتفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، معرض أهلًا رمضان لتوفير السلع الغذائية واحتياجات الشهر الكريم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك.

وكان محافظ المنيا، قد عقد اجتماعًا مع مسئولي التموين وعدد من التجار لبحث إمكانية إقامة شوادر للخضر والفاكهة وسيارات متنقلة لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين، كما أجرى المحافظ، جولة تفقدية بمعرض أهلًا رمضان وبسوق الحبشي بمدينة المنيا، للمعاينة على الواقع لكافة أقسام المعرض لبحث إضافة ركن خاص بالخضر والفواكه، بهدف توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية.