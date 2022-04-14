بعد حادث الأتوبيس السياحي.. محافظ أسوان يتفقد مشروع ازدواج طريق "أسوان - أبو سمبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ لمشروع ازدواج طريق "أسوان - أبو سمبل" البري بطول 215 كم، "أسوان - توشكى" بتكلفة تقديرية 1,6 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 20%، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية شهر أكتوبر 2022، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية، وأيضا "توشكى - أرقين" بطول 100 كم ضمن مخطط وزارة النقل بإنشاء الطريق الدولى "الإسكندرية - كيب تاون".

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة تشديد الرقابة المرورية على الطرق الصحراوية، مع ربطها بمنظومة الرادارات للحد من السرعات الجنونية لبعض قائدى السيارات والمركبات سواء الميكروباص أو الملاكى والنقل العادي أو النقل الثقيل وذلك تمهيداً لتطبيق منظومة النقل الذكي في إطار رؤية مصر 2030، وهو الذي يتطلب دراسة علمية عن أسباب وقوع الحوادث ، والعمل على الحد منها.

وأكد عطية تكثيف نشر العلامات الإرشادية، والمطبات الصوتية، والعواكس الأرضية بطول طريق أسوان / أبو سمبل، وخاصة في المسافات الساخنة التى تشهد تكرار الحوادث المرورية، بجانب العمل على تلافى أى ملاحظات فى المسار الحالي للطريق، وإعادة تخطيطه، بالإضافة إلى طرح المزيد من الخدمات من استراحات ومحطات وقود وغيرها ضمن مشروع إزدواج الطريق، فضلا عن التخطيط لإنشاء عدد 2 نقطة إسعاف إضافية لتصل نقاط الإسعاف إلى 11 نقطة إسعاف بالطريق.

وأضاف عيد كرومر مدير الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى مراحل ومكونات مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل بداية من الجسور الترابية من خلال 20 شركة متخصصة، ثم التربة الزلطية وطبقة الأساس، والتى يعقبها أعمال الرصف بطبقات الأسفلت من خلال 13 شركة متخصصة .

لافتا إلى أن الطريق مدعم بمطبات صوتية وعواكس فسفورية لتنبيه سائقى المركبات كل 10 دقائق، وهو الذى يتوازى معه زيادة نشرها لتقليل الفترة الزمنية للتنبيه .

وكان طريق أسوان أبو سمبل شهد أمس الأربعاء، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل واشتعال النيران بالأتوبيس السياحي وتفحمه، وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص من بينهم 5 سياح أجانب وإصابة 14 أخرين جميعهم أجانب.