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المشدد من 3 لـ7 سنوات على المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي الهمم بفيصل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين والمشدد 3 سنوات للمتهم الثالث لكونه حدث، وذلك علي خلفية اتهامهم بالتنمر وسحل شاب من ذوي الهمم وشقيقه بشارع كعابيش بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكانت قد أمرت نيابة ٦ أكتوبر الكلية بإحالة المتهمين "أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ٤٨ سـنـة- مالك مكتب مقاولات"، "يحيى أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ١٨ سنة"، "يوسف أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ١٦ سنة"، "محمد أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ٢٠ سنة- طـالـب بكلية الحقوق»، "هند سید طه السيد- هاربة- ٣٠ سنة- ربـة مـنـزل- زوجة المتهم الأول"، "أسامة محمد أحمد دلال- هارب- ٣٠ سنة- زوج ابنة شقيقة المتهم الأول" للمحاكمة.

ونسبت النيابة لهم تهمة التنمر علي طالب والتعدي عليه بالضرب، وإصابة شقيقه حال تدخله للدفاع عنه، وكذلك حيازة أسلحة بيضاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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