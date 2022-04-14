المشدد من 3 لـ7 سنوات على المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي الهمم بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين والمشدد 3 سنوات للمتهم الثالث لكونه حدث، وذلك علي خلفية اتهامهم بالتنمر وسحل شاب من ذوي الهمم وشقيقه بشارع كعابيش بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكانت قد أمرت نيابة ٦ أكتوبر الكلية بإحالة المتهمين "أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ٤٨ سـنـة- مالك مكتب مقاولات"، "يحيى أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ١٨ سنة"، "يوسف أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ١٦ سنة"، "محمد أشرف محمد جمعة قطب- هارب- ٢٠ سنة- طـالـب بكلية الحقوق»، "هند سید طه السيد- هاربة- ٣٠ سنة- ربـة مـنـزل- زوجة المتهم الأول"، "أسامة محمد أحمد دلال- هارب- ٣٠ سنة- زوج ابنة شقيقة المتهم الأول" للمحاكمة.

ونسبت النيابة لهم تهمة التنمر علي طالب والتعدي عليه بالضرب، وإصابة شقيقه حال تدخله للدفاع عنه، وكذلك حيازة أسلحة بيضاء.