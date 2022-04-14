تأكيداً لمصراوي.. حل أزمة بنج الأسنان وتوفيره بصيدليات الشركة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، توفير بنج الأسنان الأزرق بصيدليات الشركة في القاهرة والجيزة، ضمن المساعي لحل الأزمة التي عانى منها أطباء الأسنان خلال الأسابيع الماضية.

يأتي ذلك تأكيدًا لما ذكره الخليج 365 بشأن الانفراجة في أزمة نقص بنج الأسنان، مع بدء توزيع كميات على الصيدليات التابعة للشركة المصرية للأدوية بالقاهرة والإسكندرية.

وقالت الشركة عبر حسابها على فيسبوك أنها سيتم توزيع العبوات كمرحلة أولى على صيدليات: إسعاف القاهرة، إسعاف الإسكندرية، الشكاوي بجوار معهد ناصر، صيدلية سيدي جابر، صيدلية طلعت حرب، بسعر 290 جنيها للعبوة.

ومن المقرر صرف العبوات بموجب كارنيه نقابة الأسنان، وصورة بطاقة الرقم القومي، بواقع علبتين في الأسبوع.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/4/13/2207699​