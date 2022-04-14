الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني خضع لعملية جراحية وتكللت بالنجاح

اسماعيل عبد الحي - أعلن الديوان الملكي الاردني أن الملك عبدالله الثاني، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بالنجاح.

وقال الديوان في بيان إن "صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر افريل عام 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح".

وأضاف: "سيقضي صاحب الجلالة الهاشمية، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن بيمن الله ورعايته، سالما معافى".