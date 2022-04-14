شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يثمن دعم المملكة للاقتصاد اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إعلان المملكة العربية السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وقدّر العسومي في بيان اليوم، جهود المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادراتهما البناءة وسعيهما الدؤوب في اليمن من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، لا سيما في ضوء المخرجات الإيجابية للمشاورات اليمنية التي عقدت بالرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.