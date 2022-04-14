أوكرانيا تلغي دعوتها لرئيس ألمانيا (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، روبرت هابيك، إلغاء أوكرانيا زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.



وقال هابيك لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الخميس: "الرئيس الاتحادي هو ألمانيا. ولهذا فإن إلغاء دعوته من جانب الرئيس زيلينسكي، يعد إلغاء لدعوة ألمانيا".

وتابع نائب المستشار الاتحادي: "للآسف عليّ القول إن الجانب الأوكراني ارتكب خطأ دبلوماسياً".

يذكر أن الرئيس الألماني أراد التوجه إلى كييف مع رؤساء بولندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض زيارته، ودعا بدله المستشار الاتحادي، أولاف شولتس.

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الروسية تدرس التحرك التدريجي لتخفيف القيود التي فرضتها على حركة رؤوس الأموال بعد الغزو الروسي لأوكرانيا للمحافظة على استقرار الأسواق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر أن المناقشات الروسية تركز على خيارات تتضمن تمديد المهلة للمصدرين لتحويل إيراداتهم الخارجية إلى الروب،ل وخفض النسبة التي على الشركات بيعها في سوق لصرف المحلية إلى أقل من 80% من إيراداتها الخارجية بالعملات الأجنبية.

في الوقت نفسه ذكرت تقارير إعلامية أن البنك المركزي الروسي أكد أنه يدرس تمديد المهلة للمصدرين لتحويل حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية، في ظرف 3 أيام عمل.