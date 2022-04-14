بريطانيا تؤكد أن روسيا تواصل استهداف مراكز مدن أوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية للتطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، إلى أن روسيا تشن هجمات متكررة وعشوائية على مراكز مدن في أوكرانيا منذ بداية الحرب.



ولفت التقييم إلى أن بلدات كراماتورسك، وكوستيانتينيفكا قد تكون أهدافاً روسية لمستويات مماثلة من العنف.

واعتبر التقييم أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الثلاثاء تعكس اهتمامه المستمر بدونباس في شرق أوكرانيا، حيث تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقال بوتين: "هدفنا الرئيسي مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به، والعمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر".

قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك وهو مفاوض في محادثات السلام مع روسيا اليوم الخميس، في تصريحات بثها التلفزيون، إن أوكرانيا تريد أكبر عدد ممكن من الدول في دور الضامن الأمني لكن روسيا لا تريد زيادة العدد.

وفي 29 مارس (آذار) الماضي، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.

وعقب تلك الجولة، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيكسي، عن استعداد بلاده لإعلان حيادها كما طالبت موسكو، في تصريحات قد تؤدي إلى بعض التقدم في المفاوضات.

ولمح زيلينسكي إلى أن التسوية قد تكون ممكنة لـ "قضية دونباس المعقدة"، المنطقة المتنازع في شرق البلاد.