بماذا وصف لافروف تصرفات الغرب تجاه روسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخميس، تصرفات الغرب تجاه بلاده بـ"الحرب الهجينة".



وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك": "تحت ذريعة الأزمة الأوكرانية، أعلن الغرب بشكل جماعي، حربا هجينة شاملة. تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مجال المعلومات".

واتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنهما "يدفعان أوكرانيا لحل قضية دونباس بالقوة".

وأكد وزير الخارجية الروسي على أن "الغرب يفرض قواعده الدولية وليس القانون الدولي".

وتابع: "تتعرض مواقعنا الحكومية ووسائل إعلامنا إلى هجمات سيبرانية يوميا".

ولفت لافروف إلى أن روسيا "لا تحجب نفسها عن أحد، ولا تدخل في عزلة ذاتية"، مشددا على أن الأزمة الحالية "تفتح فرصا إضافية للتنمية".

والحرب الهجينة تعرف بأنها "نشاطات خفية قابلة للإنكار تدعمها قوات تقليدية أو نووية بغرض التأثير على السياسة الداخلية للبلدان المستهدفة".