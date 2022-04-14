شكرا لقرائتكم خبر عن موارد لجهاز حماية الثروة السمكية.. تعرف عليها × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موارد جهاز حماية الثروة السمكية حيث حيث أشار إلى أن الموارد تتكون مما يلى :
1- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .
2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .
3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .
5 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .
6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .
7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .