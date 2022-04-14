شكرا لقرائتكم خبر عن موارد لجهاز حماية الثروة السمكية.. تعرف عليها × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية موارد جهاز حماية الثروة السمكية حيث حيث أشار إلى أن الموارد تتكون مما يلى :