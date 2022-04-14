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موارد لجهاز حماية الثروة السمكية.. تعرف عليها × 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية   موارد جهاز حماية الثروة السمكية حيث حيث أشار إلى أن الموارد تتكون مما يلى :

1- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

 

2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

 

3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

 

4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

 

5 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

 

6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

 

7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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