شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: روسيا تواصل استهداف مراكز مدن أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، إلى أن روسيا تشن هجمات متكررة وعشوائية على مراكز مدن في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

ولفت التقييم إلى أن بلدات كراماتورسك وكوستيانتينيفكا قد تكون أهدافا روسية لمستويات مماثلة من العنف.

واعتبر التقييم أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الثلاثاء تعكس اهتمامه المستمر بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية.

وكان بوتين قال :"هدفنا الرئيسي مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به ... والعمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر".