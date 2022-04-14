شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ ظهور الجائحة.. الجزائر تسجل أقل حصيلة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت الجزائر، يوم الأربعاء أقل حصيلة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منذ ظهور الجائحة في البلاد نهاية فبراير 2020.



وقالت وزارة الصحة في بيان إنها رصدت حالة إصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات إلى 265 ألفا و731.

وأكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليظل إجمالي الإصابات مستقرا عند 6 آلاف و874، مقابل 178 ألفا و327 حالة شفاء، فيما يخضع مريضان للعلاج في العناية المركزة.