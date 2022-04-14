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منذ ظهور الجائحة.. الجزائر تسجل أقل حصيلة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

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سجلت الجزائر، يوم الأربعاء أقل حصيلة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منذ ظهور الجائحة في البلاد نهاية فبراير 2020.

 

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها رصدت حالة إصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع الإصابات إلى 265 ألفا و731.

 

وأكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليظل إجمالي الإصابات مستقرا عند 6 آلاف و874، مقابل 178 ألفا و327 حالة شفاء، فيما يخضع مريضان للعلاج في العناية المركزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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