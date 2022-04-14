أوكرانيا تؤكد أنها تريد أكبر عدد ممكن من الدول الضامنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك وهو مفاوض في محادثات السلام مع روسيا اليوم الخميس، في تصريحات بثها التلفزيون، إن أوكرانيا تريد أكبر عدد ممكن من الدول في دور الضامن الأمني لكن روسيا لا تريد زيادة العدد.



وفي 29 مارس (آذار) الماضي، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.

وعقب تلك الجولة، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيكسي، عن استعداد بلاده لإعلان حيادها كما طالبت موسكو، في تصريحات قد تؤدي إلى بعض التقدم في المفاوضات.

ولمح زيلينسكي إلى أن التسوية قد تكون ممكنة لـ "قضية دونباس المعقدة"، المنطقة المتنازع في شرق البلاد.