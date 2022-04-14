اليوم.. عقوبات أسترالية جديدة على الشركات الحكومية الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

فرضت أستراليا، اليوم الخميس، عقوبات مالية على 14 شركة حكومية روسية، تشمل كيانات مرتبطة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات، وشركتي الشحن سيفماش، ويونايتد شيب بيلدينغ كورب.



وقالت وزيرة الخارجية ماريس بين في بيان إن العقوبات ستتوسع لتشمل شركة روس إلكترونيكا، المسؤولة عن إنتاج حوالي 80% من مكونات الإلكترونيات الروسية، والسكك الحديدية الروسية بعد غزو أوكرانيا.

وفرضت أستراليا عقوبات على حوالي 600 فرد وكيان، من معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

وزودت أوكرانيا من جهة أخرى بمعدات دفاعية وإمدادات إنسانية، وحظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، مثل البوكسيت، إلى روسيا.