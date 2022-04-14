ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة "ميجي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون فلبينيون إن 121 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام.



وأكدوا ، الخميس، أن العاصفة "ميجي" أدت أيضا إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص.

ومعظم القتلى من مدينة بايباي في إقليم ليتي على بعد 599 كيلومترا جنوب مانيلا حيث تم انتشال 81 جثة من انهيارات أرضية.

وذكرت الشرطة أن 31 شخصا لقوا حتفهم أيضا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في بلدة أبويوج القريبة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنه تم تسجيل تسع وفيات أخرى من ست أقاليم متضررة من العاصفة الاستوائية ميجي التي ضربت الساحل الشرقي للفلبين في 10 نيسان/أبريل متسببة في هطول أمطار غزيرة.

وأصيب أكثر من 240 شخصا بجروح، في حين أجبر حوالي 204 آلاف من السكان على الفرار من منازلهم مع اجتياح مياه الفيضانات القرى وانهيار جبال غمرتها الأمطار في المجتمعات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن العاصفة ألحقت أضرارا بمنازل ومحاصيل وماشية وبنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 137 مليون بيزو (2.6 مليون دولار أمريكي).