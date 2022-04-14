شاهد.. فيديو مبهر يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصلاة التراويح في الحرم المكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حصد فيديو قديم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصلاة التراويح في الحرم المكي آلاف المشاهدات والتعليقات.



وتم نُشر الفيديو القديم على أنه فيديو جديد لأداء صلاة التراويح في مكة المكرم في رمضان 2022.

يظهر في الفيديو المصوّر من الجوّ صفوفا من آلاف المصلّين في باحة الحرم المكّي. وجاء في التعليق المرافق "مشهد مهيب للحرم المكي الليلة الماضية، لم نشاهده من أعوام عدّة".

وبدأ انتشار الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات ومئات التعليقات على فيسبوك وتويتر غداة إعلان السعودية في التاسع من آذار/مارس الماضي أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كورونا قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجّاج بشكل كبير.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في آذار/مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجّاج في ظلّ إجراءات صارمة في تموز/يوليو، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.

وأظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الفيديو منشور منذ سنوات على موقع فيسبوك بتاريخ الثاني من حزيران/يونيو 2019، وتظهر عليه علامة مائيّة باسم ياسر بخش، ما يوحي بأنه هو مصوّره.

وبالفعل، تمكّن صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة الأنباء الفرنسية من العثور على الفيديو منشوراً على حساب ياسر بخش في موقع تويتر في الثاني من حزيران/يونيو 2019.

وقد تعمّد ناشرو الفيديو في سياقه المضلّل اقتطاع اسم المصوّر للإيحاء بأنّ المشاهد حديثة.

وياسر الذي يعرّف عن نفسه بأنه مصوّر فوتوغرافي ومصوّر الدوري السعودي للمحترفين، معروف بصوره وفيديوهاته التي يلتقطها من الجوّ للحرم المكّي.