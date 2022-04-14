المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان تهاجم ماكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصفت المرشحة الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، الرئيس المنتهية ولايته وخصمها بالانتخابات إيمانويل ماكرون، بأنه أكثر الرؤساء "استبدادا".



جاء ذلك في معرض رفضها انتقادا من ماكرون الذي قال إنها لم تتخل عن آرائها "الاستبدادية" والمتطرفة، وذلك بالرغم من ظهورها بصورة أقل حدة في الحملة الانتخابية الحالية.

وقالت لوبان لقناة فرانس 2: "هذا (الانتقاد) يجعلني أبتسم لأننا لم يكن لدينا أبدا رئيس يبدي علامات على التطرف أكثر من إيمانويل ماكرون"، مشيرة إلى سلوك الشرطة حيال المظاهرات السياسية مثل حركة السترات الصفراء.

وكررت لوبان، خلال المقابلة، تصريحاتها بأنها في حالة انتخابها رئيسة، فإنها لا تستبعد إجراء استفتاء عام حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وكانت لوبان قد قالت سابقا إنها شخصيا ستصوت ضد مثل هذه الخطوة.

وتصدر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 27,85% من الأصوات، متقدما على لوبان (23,15%) التي سيواجهها بالدورة الثانية، بحسب نتائج نهائية.

وخرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21,95%، بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وبذلك، يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الاقتراع في 24 أبريل/نيسان الجاري، وهما نفس خصما الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017.