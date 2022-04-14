السيطرة على حريق في مطعم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اندلاع حريق في مطبخ أحد المطاعم، جرت السيطرة على النيران، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بشقة دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث تستغل لتجهيز الأطعمة والمأكولات لإحدى الكافتيريات "مطبخ" ملك "معتز. م" 35 عامًا حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم دائرة القسم.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وأرجع المذكور سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.