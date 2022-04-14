حريق خط غاز مدينة نصر.. قرار من محافظ القاهرة بشأن الشركة المتسببة في الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معاقبة الشركة المسؤولة عن كسر ماسورة خط الغاز بمدينة نصر مساء أمس الأربعاء.

ووجه عبدالعال، بحسب بيان للمحافظة، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المنفذة التي تسببت في كسر خط الغاز بمدينة نصر لعدم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تفقدا مساء أمس موقع كسر ماسورة الغاز أسفل مطلع كوبري أبوغزالة تقاطع شارع الطاقة مع شارع النصر بحي شرق مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو وفيات.

كما قامت شركة الغاز بإغلاق مصادر الغاز لمنع امتداده وأعقب ذلك القيام بأعمال التبريد.​