كبديل للنفط الروسي.. صفقة نادرة لخام مربان الإماراتي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

قال متعاملون اليوم الخميس إن جلينكور لتجارة السلع الأولية باعت مليون برميل من خام مربان تحميل يونيو حزيران لشركة ماراثون بتروليوم كورب الأمريكية للتكرير في صفقة نادرة تأتي مع سعي مزيد من شركات التكرير الأمريكية وراء مصادر بديلة للنفط الروسي.

وقال المتعاملون إن الصفقة تأتي أيضا في وقت أصبحت فيه الجوانب الاقتصادية لنقل خام الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر مستورد للخام في العالم، جذابة.

ومربان هو خام رئيسي يتم إنتاجه في أبوظبي ويُستهلك عادة في آسيا.

وتشير التقديرات إلى تداول ما يصل إلى 11 مليون برميل من خام مربان في السوق الفورية خلال الأسبوع الماضي بعد أن انخفضت علاواته الفورية إلى أدنى مستوى في شهرين.

مربان، التي يتميز بمحتواه المرتفع من نواتج التقطير المتوسطة والمماثل في الجودة لخامي سوكول وإسبو الروسيين، مطلوب بشدة من قبل المصافي في آسيا والولايات المتحدة اللتين تزيدان من إنتاج الديزل ووقود الطائرات.

وارتفعت هوامش ربح التكرير لهذه المنتجات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث عطلت العقوبات الغربية صادرات النفط من روسيا، أكبر مصدر للخام ومنتجات النفط مجتمعين في العالم، في حين أن المخزونات العالمية عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات.