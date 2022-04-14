زيادة في فاتورة الوقود بالمغرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أبريل - 2022 8:48 صباحًا

أسعار الوقود ارتفعت بشكل حاد في ظل الأزمة الأوكرانية

على وقع الأزمة التي يشهدها العالم، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن أكبر مسؤول بقطاع الكهرباء قوله إن فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات سترتفع بأكثر من 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار) في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وقال عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في كلمة أمام البرلمان “يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47.7 مليار درهم”.

وأضاف متحدثا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أن هذا يأتي مقابل 21 مليار درهم (2.16 مليار دولار) في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية.

وتابع إن المحروقات ستشكل نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ من المنتظر أن تصل إلى 64 بالمئة في 2022 ارتفاعا من 44 بالمئة في 2021.